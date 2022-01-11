Токаев: основная миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении основной миссии миротворческих сил ОДКБ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс <…> займет не более десяти дней», — сказал он.

5 января Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

6 января председатель ОДКБ, премьер-министр Армении Никола Пашинян заявил, что организация приняла решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан на ограниченный период для разрешения ситуации с массовыми протестами, которые начались в стране сразу после Нового года из‑за повышения цен на сжиженный газ. Его стоимость в республике выросла в два раза — с 50–60 до 120 тенге за литр (примерно с 10 до 20 рублей).