ВОЗ: постоянное введение бустерных доз не является жизнеспособной стратегией против COVID-19

Техническая консультативная группа Всемирной организации здравоохранения заявила, что постоянное введение бустерных доз не является жизнеспособной стратегией борьбы против пандемии коронавируса. Соответствующее сообщение появилось на сайте организации.

В ВОЗ призвали производителей создать модернизированные вакцины против COVID-19, которые позволят избежать необходимости вводить дополнительные дозы и защитят не только от тяжелого течения болезни и смерти, но в первую очередь от самого факта заражения.

По мнению экспертов, это необходимо, чтобы эффективно бороться с новыми штаммами, например с «Омикроном». Он передается значительно легче, чем предыдущие варианты. Эксперты также призвали найти способ производства вакцин, чей иммунный ответ будет «широким, сильным и длительным».

Вчера, 11 января, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что в ближайшие шесть-восемь недель в странах Европы, где обнаружен «Омикрон», этой разновидностью коронавируса могут заразиться более 50% населения.

По его словам, в первую неделю 2022 года в Европе выявили 7 млн случаев COVID-19, за двухнедельный период заболеваемость увеличилась более чем в два раза. Клюге отметил, что «Омикрон» зафиксировали в 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии, в Западной Европе он быстро становится доминирующим.

В России за последние сутки выявили 17 946 случаев коронавируса — это на 421 больше, чем вчера. Умерли 745 человек, выздоровели — 26 346.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 308,4 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (59,8 млн), на втором — Индия (35,8 млн), на третьем — Бразилия (22,5 млн), на четвертом — Великобритания (14,6 млн), на пятом — Франция (11,9 млн).