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В ВОЗ ожидают, что за два месяца «Омикроном» заразится больше половины населения Европы

Семён Гудошников
Сегодня в 15:32

В ближайшие шесть-восемь недель в странах Европы, где обнаружен «Омикрон», этим вариантом коронавируса могут заразиться более 50% населения. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

По его словам, в первую неделю 2022 года в Европе выявили 7 млн случаев COVID-19, за двухнедельный период заболеваемость увеличилась более чем в два раза. Клюге отметил, что «Омикрон» зафиксировали в 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии, в Западной Европе он быстро становится доминирующим.

На 10 января 26 европейских стран сообщили ВОЗ, что каждую неделю коронавирусом заражается около 1% их населения, добавил он. Это увеличивает количество госпитализаций и создает нагрузку на системы здравоохранения.

В ВОЗ считают, что одобренные в настоящее время вакцины «предоставляют хорошую защиту от тяжелого течения заболевания и смерти», в том числе в случаях заражения «Омикроном».

В Европе первое место по количеству случаев заражения ковидом занимает Великобритания, где с начала пандемии зарегистрировали 14,4 млн заражений. На втором месте Франция (11,8 млн случаев), на третьем Россия (10,6 млн).

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