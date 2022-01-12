В России выявили 17 946 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 17 946 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 421 больше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве уменьшился с 4635 до 4008. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Ростовская и Свердловская области, Краснодарский, Пермский, Ставропольский и Алтайский края.