В России выявили 17 946 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 17 946 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 421 больше, чем вчера.
Суточный прирост в Москве уменьшился с 4635 до 4008. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Ростовская и Свердловская области, Краснодарский, Пермский, Ставропольский и Алтайский края.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 702 150. За сутки умерли 745 человек, за все время — 318 432. Выздоровели 26 346 человек, за весь период — 9 758 364.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 308,4 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (59,8 млн), на втором — Индия (35,8 млн), на третьем — Бразилия (22,5 млн), на четвертом — Великобритания (14,6 млн), на пятом — Франция (11,9 млн).