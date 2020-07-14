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Российского диджея, арестованного в Берлине по запросу США, выпустят под залог

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:23

Диджея Дениса Казначеева, арестованного в Берлине по запросу США, отпустят под залог в 20 тыс. евро. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агента музыканта Дэнис Глюк.

Казначеев будет ожидать судебного процесса и возможной экстрадиции дома в Берлине. Ему запрещено покидать город и необходимо трижды в неделю регистрироваться в полиции.

«Мы не знаем точную дату его освобождения из тюрьмы, но надеемся, что это будет на этой неделе», — сказала Глюк.

Суд по делу Казначеева состоится 18 июля, сообщила агент диджея. Казначеева обвиняют в мошенничестве и отмывании более миллиона долларов в даркнете в 2010–2020 годах. Музыкант свою вину отрицает.

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