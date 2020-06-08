В Берлине арестовали российского диджея Дениса Казначеева

Российский диджей Денис Казначеев, известный под псевдонимом Guttersnipe, сообщил о своем аресте в Берлине. Арест произошел 31 мая по запросу США, сообщается на странице диджея в фейсбуке. Пост в социальной сети разместил не сам музыкант, а, предположительно, его друзья.

Казначеева обвиняют в кибермошенничестве и отмывании более миллиона долларов в даркнете с 2010 по 2020 год, пишет ТАСС. По словам источника агентства, США требуют немедленной экстрадиции диджея. Сам музыкант не признает своей вины.

В сообщении в фейсбуке арест Дениса Казначеева называют ужасной ошибкой. По мнению авторов поста, «есть вероятность, что его личность была украдена и использована в криминальных целях». Сам диджей утверждает, что в деле указаны IP и ID, не имеющие к нему отношения.

Друзья Казначеева создали петицию в поддержку музыканта, ее подписали почти 4000 человек. А также открыли сбор пожертвований, которые пойдут на оплату судебных издержек. На данный момент удалось собрать уже более 5000 евро.