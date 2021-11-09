Режиссер Морис Суини снимет документальный фильм о Шинейд О’Коннор

Ирландский режиссер Морис Суини снимет документальный фильм о соотечественнице — певице Шинейд О’Коннор. Об этом сообщил Deadline.

Продюсировать проект будет продакшн-компания ShinAwiL во главе с ее основателем Ларри Бассом, а также Ориан Уильямс, известный по байопику о фронтмене группы Joy Division Иэне Кертисе «Контроль».

Лента о О’Коннор расскажет о творчестве артистки, ставшей лауреатом премии «Грэмми», исполнившей хит «Nothing Compares To U» и в 2018 году принявшей ислам под именем Шухада Садакат.

«Будет только один документальный фильм с участием Шинейд, который расскажет историю ее работы ее же собственными словами. И это он. Редко у нас бывает возможность дать артисту возможность рассказать историю своей величайшей работы», — сказал Басс.

Шинейд известна не только своей музыкой, но и многочисленными скандалами. Один из них, например, был связан с протестом против сексуального насилия со стороны католических священников в 1992 году.

Ранее в 2021 году О’Коннор заявила о своих планах уйти из музыки после релиза альбома «No Veteran Dies Alone» — он намечен на 2022 год. Позднее певица пояснила, что все-таки сперва проведет гастрольный тур в поддержку пластинки.