В Казахстане задержали экс-главу комитета нацбезопасности. Его подозревают в госизмене

Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов задержан по делу о госизмене. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

6 января КНБ начал досудебное расследование по статье 175 части 1 УК Республики Казахстан. В этот же день Масимов был задержан и помещен во временный изолятор. Вместе с ним были задержаны «другие лица», чьи имена не раскрываются.

«Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», — заключает пресс-служба.

В ночь с 5 на 6 января телеграм-канал «Tengrinews» сообщил, что Карим Масимов больше не занимает пост председателя КНБ. На его место был назначен Ермек Сагимбаев, который ранее возглавлял Службу государственной охраны. Зампред также сменился — вместо Ануара Садыкулова им стал Берик Кунанбаев.

Сразу после Нового года в Казахстане начались массовые протесты. Причиной стало повышение цен на сжиженный газ, его стоимость в республике выросла в два раза — с 50–60 до 120 тенге за литр (примерно с 10 до 20 рублей).

Власти Казахстана объяснили подорожание законами рынка. Торговля сжиженным газом была полностью переведена на товарные биржи, где и установилась более высокая цена на его поставки, заявили они.

Изначально волнения вспыхнули в городе Жанаозене Мангистауской области, но затем перекинулись и на другие города страны, такие как Алма-Аты, Тараз, Караганда, Шымкент, Кызылорда и Актобе.

Правительство заявило, что вернет госрегулирование цен на сжиженный газ и снизит его стоимость. Однако это не остановило протестующих, которые начали требовать отставки правительства и ухода из политики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Митингующие начали захватывать административные здания и редакции СМИ, иностранные авиакомпании приняли решение отменить рейсы в города страны, число задержанных в Казахстане превысило 2000 человек. Известно о десятках погибших.

5 января действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне протестов. В этот же день в стране ввели режим чрезвычайного положения.