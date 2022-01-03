перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
ДТП с российскими туристами в Беларуси, победа лыжницы Непряевой и другие новости дня
18:36 дайджест
В Беларуси в ДТП попал туристический автобус. Пострадали 40 россиян 17:16
SCMP: Китай не регистрирует новые видеоигры уже 5 месяцев. Закрылись 14 тыс. игровых компаний 16:44
Российская лыжница Наталья Непряева выиграла второе золото «Тур де Ски» в 2022 году 16:43
В Москве могут закрыть на 90 суток бар «Гадкий койот» из‑за нарушений масочного режима 16:26
Serge Er/YouTube
Оплата проезда с помощью системы распознавания лиц Face Pay заработает на МЦК в 2022 году 15:34
Израиль откроет границы для вакцинированных и переболевших COVID-19 туристов 15:15
Bild: канцлер Германии Шольц планирует встретиться с Путиным в январе 14:39
Ксения Собчак опубликовала интервью с блогером Еленой Блиновской 14:39
Роспотребнадзор: COVID-19 может вызывать у детей осложнения, которые напоминают обморожение 13:49
Хидэо Кодзима заявил, что начинает работать над новым «радикальным проектом» 13:43
Lebedinsky/Wikimedia
Умер композитор «Улицы Сезам» Стивен Лоуренс 13:29
В Кронштадте подросток затушил снегом Вечный огонь 13:01
Умер трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Санеев 12:36
Тревожное море в новом клипе Bonobo и Joji 12:15
В России выявили 16 343 случая COVID-19 за сутки 11:47
Tesla установила рекорд по поставкам электромобилей в 2021 году 11:11
Валерий Дед/Wikimedia
Глава Минприроды: запасы полезных ископаемых в России никогда не закончатся 9:49
В Карелии выявили первый случай заражения «Омикрон»-штаммом 9:24
Арми Хаммера убрали из фильма Тайки Вайтити «Следующий гол — победный». Его заменил Уилл Арнетт 8:58
Отключить рекламу

SCMP: Китай не регистрирует новые видеоигры уже 5 месяцев. Закрылись 14 тыс. игровых компаний

Денис Ламехов
Сегодня в 16:44

South China Morning Post пишет, что китайские власти не регистрируют новые видеоигры на протяжении почти полугода, с конца июля 2021-го. Это наиболее длительная задержка после девятимесячного перерыва в 2018 году.

По данным SCMP, с июля рынок покинули 14 тыс. небольших игровых студий и связанных с этой индустрией бизнесов. Издание не устанавливает прямую связь между событиями, но отмечает «значительное ускорение» процесса закрытия компаний по сравнению с 2020 годом — тогда за 12 месяцев прекратили существование 18 тыс. организаций в игровой сфере.

В материале указано, что крупные компании вроде ByteDance (владелец TikTok), поисковика Baidu и разработчика игр Tanwan Games сократили часть персонала. Другие заметные игроки, например Tencent и NetEase, начали вкладывать больше ресурсов в зарубежные проекты.

О том, что власти Китая приостановили регистрацию новых видеоигр в стране, SCMP рассказала в начале сентября 2021 года. Сообщалось, что эта мера необходима в рамках борьбы с игровой зависимостью среди молодого поколения. В конце августа власти ограничили время, которое несовершеннолетние геймеры могут проводить за видеоиграми. Максимально возможный период составил три часа в неделю.

Введенный в 2018 году девятимесячный мораторий на утверждение новых игр негативно сказался на многих компаниях-разработчиках, включая гигантов вроде Tencent. Китай является крупнейшим в мире рынком видеоигр.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
драма
Чемпион мира
Ход шахматных королей от режиссера «Т-34»
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени

Другие материалы по темам

Теги
Baidu
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить