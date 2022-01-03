SCMP: Китай не регистрирует новые видеоигры уже 5 месяцев. Закрылись 14 тыс. игровых компаний

South China Morning Post пишет, что китайские власти не регистрируют новые видеоигры на протяжении почти полугода, с конца июля 2021-го. Это наиболее длительная задержка после девятимесячного перерыва в 2018 году.

По данным SCMP, с июля рынок покинули 14 тыс. небольших игровых студий и связанных с этой индустрией бизнесов. Издание не устанавливает прямую связь между событиями, но отмечает «значительное ускорение» процесса закрытия компаний по сравнению с 2020 годом — тогда за 12 месяцев прекратили существование 18 тыс. организаций в игровой сфере.

В материале указано, что крупные компании вроде ByteDance (владелец TikTok), поисковика Baidu и разработчика игр Tanwan Games сократили часть персонала. Другие заметные игроки, например Tencent и NetEase, начали вкладывать больше ресурсов в зарубежные проекты.

О том, что власти Китая приостановили регистрацию новых видеоигр в стране, SCMP рассказала в начале сентября 2021 года. Сообщалось, что эта мера необходима в рамках борьбы с игровой зависимостью среди молодого поколения. В конце августа власти ограничили время, которое несовершеннолетние геймеры могут проводить за видеоиграми. Максимально возможный период составил три часа в неделю.

Введенный в 2018 году девятимесячный мораторий на утверждение новых игр негативно сказался на многих компаниях-разработчиках, включая гигантов вроде Tencent. Китай является крупнейшим в мире рынком видеоигр.