В Китае запретили регистрировать новые видеоигры

Китайские власти приостановили регистрацию новый видеоигр в стране. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным издания, под удар попадают крупнейшие игровые компании Китая — Tencent Holdings и NetEase. В правительстве объяснили, что эта мера необходима в рамках борьбы с игровой зависимостью среди молодежи. В конце августа власти уже ограничили тремя часами в неделю время, которое несовершеннолетние геймеры могут проводить за видеоиграми.

Источник издания отметил, что выдача разрешений на новые игры будет приостановлена «на некоторое время», так как приоритетной задачей является «сокращение количества новых игр» и «снижение игровой зависимости» в стране, которая является крупнейшим в мире рынком видеоигр.

Национальное управление по делам печати, которое отвечает за лицензирование видеоигр в Китае, не опубликовало список одобренных игр за август. Этим регулятор нарушил привычный порядок объявления новых продуктов — обычно он делает это либо в середине, либо в конце месяца с 2019 года. Как правило ежемесячно утверждается от 80 до 100 игр.

В 2018 году на фоне изменений, внесенных в законодательную базу страны, власти ввели девятимесячный мораторий на утверждение новых видеоигр. Впоследствии это негативно сказалось на многих мелких разработчиках.