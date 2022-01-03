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Bild: канцлер Германии Шольц планирует встретиться с Путиным в январе

Денис Ламехов
Сегодня в 14:39

Новый канцлер Германии Олаф Шольц намерен сделать приоритетом внешней политики отношения с Россией и планирует встретиться с Владимиром Путиным в январе, сообщает немецкая газета Bild, не раскрывая источники информации.

Советник Шольца по внешней политике Йенс Плетнер «на протяжении почти двух недель готовит встречу с главой Кремля», передает издание. Bild пишет, что канцлер стремится к «новому началу» в отношениях с Москвой.

Противоположную позицию занимает министр иностранных дел Анналена Бербок, избранная от партии зеленых и известная жесткой риторикой в отношении «Северного потока-2». Также критически к Москве настроен министр экономики Роберт Хабек, заявляет Bild.

Переговоры с Шольцем могут состояться после запланированной на 10 января встречи по безопасности между США и Россией в Женеве и консультаций в рамках Совета «Россия — НАТО».

Шольц стал новым канцлером Германии 8 декабря 2021 года. Его называют продолжателем идей Ангелы Меркель, занимавшей этот пост на протяжении 16 лет. В ноябре «Афиша Daily» рассказывала о планах нового правительства ФРГ на экологию, внешнюю политику, аборты и иммиграцию.

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