Новым канцлером Германии стал Олаф Шольц

В Германии избран девятый федеральный канцлер — им стал 63-летний социал-демократ Олаф Шольц. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию немецкого телеканала N24.
Глава правительства избирается тайным голосованием, для победы необходимо получить как минимум 369 голосов. За Шольца проголосовали 395 депутатов бундестага.
Олаф Шольц сменил на посту канцлера Ангелу Меркель, которая возглавляла правительство ФРГ в течение 16 лет. На выборах в сентябре ее блок «Христианско-демократический союз» (ХДС/ХСС) проиграл социал-демократам (СДПГ).
Последние три года Шольц был вице-канцлером и министром финансов в правительстве Меркель. С 2011 по 2018 годы он работал главой управления Гамбурга.