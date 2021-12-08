Новым канцлером Германии стал Олаф Шольц

В Германии избран девятый федеральный канцлер — им стал 63-летний социал-демократ Олаф Шольц. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию немецкого телеканала N24.

Глава правительства избирается тайным голосованием, для победы необходимо получить как минимум 369 голосов. За Шольца проголосовали 395 депутатов бундестага.