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Netflix выпустит подкаст о съемках «Не смотрите наверх». В записи примут участие Ди Каприо и Лоуренс

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:08

Netflix анонсировал подкаст «Последний фильм в истории» о создании фильма «Не смотрите наверх» Адама МакКея. Первый из шести эпизодов выйдет 7 января, передает Variety.

В записи подкастов приняли участие МакКей и каст ленты, в том числе исполнители главных ролей Леонардо Ди Kаприо и Дженнифер Лоуренс, а также Мерил Стрип, Ариана Гранде, Тимоте Шаламе и другие актеры.

Участники «Последнего фильма» также обсудят то, как история, написанная МакКеем, перекликается с нынешними реалиями — пандемией COVID-19.

«В начале 2020 года Адам МакКей решил снять комедию. Она должна была высмеять и указать на силы, мешающие нам спастись от изменения климата. Конечно, у 2020 года были другие планы. Вот что произошло, когда актеры и съемочная группа собрались вместе, чтобы снять комедию-катастрофу, пережив при этом череду очень неприятных событий», — говорится в описании подкаста на Spotify и Apple Podcasts.

Премьера «Не смотрите наверх» состоялась 24 декабря. Фильм рассказывает о двух астрономах, предсказавших столкновение Земли с метеоритом, и обществе, которого приближающаяся катастрофа не сильно беспокоит.

«Афиша Daily» назвала комедию одним из претендентов на «Оскар» (она уже претендует на «Золотой глобус»), а вот The Wrap включил в список худших кинопроектов года.

Подробности по теме
Тройной оскаровский сеанс: «Не смотрите наверх» с Лео, «Быть Рикардо», «Власть пса»
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