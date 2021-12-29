В десятке самых залайканных постов в инстаграме в 2021 году сразу три места занял футболист Лионель Месси, а Билли Айлиш — на одно меньше. Итогами года соцсети поделился The Daily Mail.

32,2 млн пользователей понравился пост Криштиану Роналду, в котором он объявил о том, что его невеста Джорджина Родригес беременна двойней. «Наши сердца полны любви, ждем не дождемся встречи с вами [близнецами]», — написал спортсмен.