В десятке самых залайканных постов в инстаграме в 2021 году сразу три места занял футболист Лионель Месси, а Билли Айлиш — на одно меньше. Итогами года соцсети поделился The Daily Mail.
32,2 млн пользователей понравился пост Криштиану Роналду, в котором он объявил о том, что его невеста Джорджина Родригес беременна двойней. «Наши сердца полны любви, ждем не дождемся встречи с вами [близнецами]», — написал спортсмен.
Второе место заняли снимки Арианы Гранде, на которых запечатлена ее свадьба с Далтоном Гомесом. В описании к посту певица указала лишь дату — «5.15.21». С момента публикации запись собрала 26,6 млн лайков.
8 сентября Кайли Дженнер выложила в инстаграме ролик, в котором рассказала о том, что ждет второго ребенка от рэпера Трэвиса Скотта. Она показала положительный тест на беременность, посещение врача и реакцию близких на эту новость. Пост собрал 24,6 млн лайков и занял третье место в топ-10.
На четвертой и шестой строчках — певица Билли Айлиш. Фотографии ее нового образа, который российским фанатам напомнил Ирину Аллегрову, поставили 23 млн лайков. А фотосессию для Vogue, в которой Айлиш впервые оделась не в оверсайз, подписчики наградили 22 млн лайков.
Лионель Месси — рекордсмен залайканной десятки. Футболист разместился на пятом, седьмом и восьмом местах. 22,1 млн лайков собралось под постом о подписании контракта с «ПСЖ», 22 млн — под снимком с кубком Америки. Еще 21,2 млн сердечек поставили галерее фотографий с пресс-конференции, на которой Месси прощался с футбольным клубом «Барселона».
Предпоследнее место заняла отнюдь не знаменитость, а русалка Mermaid Montana. Видео, на котором русалка машет рукой маленькой девочке и отправляет ей воздушный поцелуй под водой, собрало 20,2 млн лайков.
Замыкает десятку поздравление с 25-летием Зендаи от Тома Холланда. Актер опубликовал совместный снимок со съемочной площадки «Человека-паука» и подписал: «Моя Эм-Джей, желаю счастливого дня рождения. Позвони мне, когда проснешься». 19,7 млн человек это понравилось.