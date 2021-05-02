Билли Айлиш снялась для обложки британского Vogue. Она впервые не оделась в оверсайз

Британская версия журнала Vogue поместила на обложку американскую поп-певицу Билли Айлиш. Снимки появились в инстаграме издания.
На фотографиях артистка впервые одета не в оверсайз. Вместо этого она предстала в откровенном образе — нижнем белье, корсете и чулках.
Айлиш тоже выложила снимки в своем инстаграме, заявив, что было очень рада принять участие в создании фотосета. Номер с певицей выйдет в июне.
Недавно исполнительница сменила образ, анонсировала новый альбом и представила с него первый клип. Пластинку можно будет послушать 30 июля.