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Билли Айлиш снялась для обложки британского Vogue. Она впервые не оделась в оверсайз

Константин Зорниченко
Сегодня в 21:27

Британская версия журнала Vogue поместила на обложку американскую поп-певицу Билли Айлиш. Снимки появились в инстаграме издания.

На фотографиях артистка впервые одета не в оверсайз. Вместо этого она предстала в откровенном образе — нижнем белье, корсете и чулках.

Айлиш тоже выложила снимки в своем инстаграме, заявив, что было очень рада принять участие в создании фотосета. Номер с певицей выйдет в июне.

Недавно исполнительница сменила образ, анонсировала новый альбом и представила с него первый клип. Пластинку можно будет послушать 30 июля.

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