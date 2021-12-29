Джоан Роулинг появится в спецэпизоде «Гарри Поттера». Но не в студии, а в записи

Создательница книг о юном волшебнике появится в специальном выпуске «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс», который выйдет 1 января. Об этом пишет The Independent, который посетил предварительный просмотр эпизода.

Издание отмечает, что перед тем, как в кадре оказывается писательница, приглашенные звезды вспоминают, как были взволнованы выходом новых книг о Гарри Поттере. Дэниел Рэдклифф отмечает, что в то время многие говорили о «смерти чтения», а исполнитель роли Хагрида Робби Колтрейн — что восхищается Роулинг, поскольку миллионы начали читать лишь благодаря ее книгам.

Затем разговор заходит о том, как сложно было найти актера на роль Гарри Поттера. Тогда и появляется Роулинг, но не в студии, а в записи на экране. Она говорит, что создатели фильма долго «не могли найти Гарри» и начинали паниковать, но очень растрогались, когда поняли, что Рэдклифф идеально подходит для этой роли. По данным Independent, кадры с этими словами Роулинг были сняты в 2019 году.

«Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» выйдет 1 января на HBO Max, а в России, Грузии, Украине и странах СНГ его можно будет посмотреть в тот же день в онлайн-кинотеатре «Амедиатека».

О том, что Джоан Роулинг не пригласили участвовать в съемках спецэпизода «Гарри Поттера», стало известно в конце ноября. Тогда же сообщалось, что писательница появится в шоу на архивных кадрах. The Hollywood Reporter писал, что причиной, почему Роулинг не позвали, могли стать ее высказывания о трансгендерных людях.

В июне прошлого года Роулинг пошутила над определением «те, у кого есть менструации» из статьи с портала Devex. «Кажется, есть какое‑то другое слово для этого. Помогите вспомнить», — написала Роулинг и добавила несколько искаженных вариаций слова «женщина».

А недавно писательница опубликовала твит, в котором иронизировала над новостью о том, что шотландские полицейские будут регистрировать пол насильников согласно их гендерному самоопределению. «Война — это мир. Свобода — рабство. Невежество — сила. Человек с пенисом, который вас изнасиловал, — женщина», — написала она.

Высказывания Роулинг осудили многие коллеги и актеры, бывшие поклонники начали ее «отменять». Некоторые фанаты, однако, вступились за писательницу. К примеру, когда ее не позвали на съемки спецэпизода, они запустили хештег #IStandWithJKRowling в ее поддержку.