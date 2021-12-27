Поставщики вина предупредили о риске уничтожения продукции на 15 млрд рублей

Руководители Ассоциации компаний розничной торговли, Союза производителей алкогольной продукции, компаний Beluga Group и Simple Group, а также других крупных организаций в алкогольной сфере предупредили о риске уничтожения продукции на 15 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Они просят премьер-министра Михаила Мишустина продлить действие моратория на действие закона, который ввел изменения в классификацию продукции виноделия. В пресс-службе правительства подтвердили получение письма.

Закон был принят в июле 2021 года и, например, разрешал использовать понятие «шампанское» только в отношении «российского шампанского», произведенного на территории России. Также документ уточнял особенности производства, допустимое содержание этилового спирта, двуокиси углерода и другие детали.

После принятия закона производители и импортеры были обязаны изменить информацию на этикетках, а также предпринять ряд других технических шагов. После этого один из крупнейших производителей алкоголя Moët Hennessy объявлял о приостановке поставок в Россию.

Комитет вин Шампани назвал новый закон неприемлемым и призвал французских производителей приостановить поставки шампанского в Россию — однако затем отменил рекомендацию.

Мораторий был введен до 31 декабря 2021 года. С 1 января 2022 года вся винодельческая продукция, поставленная на рынок по старым документам, формально станет контрафактом, а значит, подлежит изъятию из оборота и уничтожению.

«Коммерсант» пишет: бизнес рассчитывал, что «правовые пробелы» нового закона будут нивелированы отдельными поправками — однако этого, как указано в обращении, не произошло. Участники рынка предупредили, что это приведет к колоссальным убыткам игроков отрасли — они уже заплатили таможенные пошлины, акцизы и НДС за ввезенные товары.

В обращении предлагается продлить мораторий до 31 декабря 2022 года, чтобы компании смогли реализовать остатки продукции.