Moët Hennessy переименует свое шампанское в «игристое вино» и возобновит поставки в Россию

Производитель премиальных алкогольных напитков Moët Hennessy восстановит поставки шампанского в Россию. Для этого компания начнет маркировать напитки в соответствии с новым законодательством — «игристое вино». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

В Moët Hennessy заявили, что для внесения корректировок пришлось временно приостановить поставки. Их возобновят «как можно скорее».

2 июля Moët Hennessy сообщил о приостановке отгрузок шампанских вин в Россию на неопределенный срок. Решение объяснили тем, что принятый закон разрешает использовать понятие «шампанское» только в отношении «российского шампанского», произведенного на территории России, а производитель обязан изменить категорию и маркировку напитка.