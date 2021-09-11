Комитет вин Шампани объявил о возобновлении поставок шампанского в Россию

Межпрофессиональный комитет вин Шампани Comité Champagne отменил рекомендацию о приостановке экспорта шампанского в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на AFP.

«Отмена приостановки экспорта — примирительная мера, которая подчеркивает наше желание не доводить дело до Всемирной торговой организации. Мы будем уважать новый закон», — заявил французскому агентству сопредседатель комитета Жан-Мари Барийер.

Поставки вина могут возобновиться 15 сентября.

По словам Барийера, винные дома Шампани продают на российском рынке около 1,5 млн бутылок — не более 0,5% от общего рынка. Однако, отметил он, «это имиджевый рынок, где шампанское продается по довольно высокой цене».

Ранее в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя были приняты поправки, которые разрешают использовать понятие «шампанское» только в отношении «российского шампанского», произведенного на территории России. Согласно новым правилам, импортируемая продукция попадает под категорию «игристое вино».

В Comité Champagne назвали неприемлемым новый российский закон и призвали французских производителей приостановить поставки шампанского в Россию.

2 июля после рекомендации комитета компания Moët Hennessy сообщила о приостановке отгрузок шампанских вин в Россию на неопределенный срок. Входящие в нее производители сообщили, что не готовы «изменить категорию шампанских вин для российского рынка».

Спустя несколько дней компания сообщила, что восстановит поставки шампанского в Россию и начнет маркировать напитки в соответствии с новым законодательством — «игристое вино».