«Зенит» обсудит с болельщиками ситуацию с Fan ID

Футбольный клуб «Зенит» на традиционной встрече с болельщиками после зимнего перерыва обсудит ситуацию с Fan ID. Об этом заявил гендиректор команды Александр Медведев.

«Нам надо внимательно изучить этот вопрос со всеми болельщиками, в том числе и с представителями фанатских объединений», — цитирует его слова ТАСС.

Движение фанатов «Зенита» «Ландскрона» сообщило 24 декабря, что его участники откажутся от оформления Fan ID. «Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными», — считают болельщики.

17 декабря Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о введении паспорта болельщика (Fan ID), который начнет действовать с 1 июня 2022 года. Без него нельзя будет купить билеты на официальные спортивные мероприятия.

Болельщики выступают против нововведения главным образом потому, что так называемым активным фанатам, скорее всего, откажут в Fan ID. Отказать могут, если у человека зафиксированы факты нарушения общественного порядка (в том числе за пределами России), а также если у спецслужб есть информация о «намерении совершить соответствующие противоправные деяния».