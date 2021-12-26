Сайт ФСИН перестал открываться после того, как Gulagu.net получил письмо от хакеров

На горячую линию Gulagu.net пришло письмо, в котором группа лиц объявила о хакерской атаке на сайт ФСИН. После этого страница ведомства некоторое время не работала. Об этом правозащитный проект сообщил в своем телеграм-канале.

Авторы письма представились командой хакеров Universal, выразили поддержку деятельности Gulagu.net и объявили «вендетту» ФСИН, «совершив атаку на все сервера» ведомства.

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин призвал Universal прекратить DDoS-атаку на ведомство и действовать в правовом поле. После этого на канале Universal DDOS Ataka появилось заявление о прекращении атаки, и сайт вернулся к работе.

Во ФСИН ситуацию не прокомментировали.

В октябре Gulagu.net опубликовал кадры с пытками заключенных в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, в Белгородской колонии № 4 и в ИК № 6 на Камчатке. Правозащитники заявили, что у них в распоряжении оказались 40 гигабайт видеозаписей пыток заключенных в российских колониях. Архив проекту передал программист Сергей Савельев, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам саратовского управления ФСИН.

На основе публикаций Gulagu.net Следственный комитет завел семь уголовных дел. Постов лишились несколько высокопоставленных сотрудников саратовского УФСИН. В частности, глава управления Алексей Федотов, начальник туберкулезной больницы Павел Гаценко, глава отдела безопасности Сергей Мальцев, замначальника по безопасности и оперативной работе Сергей Салов и глава оперативного отдела Антон Бочков.

Крайний архив с записями пыток в тюрьмах в Красноярске (в 2016–2019 годы), Забайкалье и Приморском крае Gulagu.net выложил 14 декабря. Объем архива — 200 гигабайт.