«Форум костромских джедаев» заблокировали из‑за ссылок на «МБХ медиа» и «Открытые медиа»

Старейший городской форум Костромы — «Форум костромских джедаев» — заблокировали 26 ноября по требованию Генпрокуратуры. Об этом пишет телеграм-канал «Можем объяснить».

Под запрет попали три страницы форума — на двух из них костромичи спорили о политике и приводили ссылки на различные СМИ. Прокуратура обосновала свое решение статьей 15.3 закона об информации, которая обязывает блокировать информацию зарубежных нежелательных организаций.

Среди изданий, на которые ссылались участники форума на заблокированных страницах, были «МБХ Медиа» и «Открытые медиа» — их сайты включили в реестр запрещенных в августе. Объяснили это связями СМИ с организацией «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, которая признана в России нежелательной. «Можем объяснить» предполагает, что именно ссылки на эти сайты послужили причиной блокировки.

27 ноября администратор «форума джедаев» сказал, что провайдеры не умеют блокировать отдельные страницы, поэтому не загружают сразу весь форум. Он заявил, что удалил запрещенную информацию и обратился в Роскомнадзор.

«Форум костромских джедаев» появился в 1990-х и стал влиятельным городским ресурсом в начале 2010-х, когда прежний губернатор Игорь Слюняев (Албин) начал давление на местных журналистов и СМИ. Форум даже блокировали по требованию областных властей, но позже это решение признали незаконным. С ростом популярности соцсетей и мессенджеров «джедайский форум» потерял объемы траффика, но остался популярным средством общения для возрастной аудитории.