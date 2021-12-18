РКН потребовал от четырех изданий удалить с сайтов материалы по расследованиям «Проекта»*

Роскомнадзор потребовал от «Дождя»**, «Медузы»**, The Village и Znak.com удалить с их сайтов публикации по расследованиям «Проекта»*. Об этом сообщили в редакциях четырех СМИ.

«Дождь» получил 30 уведомлений о блокировке новостей и отрывков из эфира, опубликованных на сайте телеканала, «Медузе» пришло четыре письма с тем же требованием, The Village — пять, Znak.com — 15.