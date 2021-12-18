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РКН потребовал от четырех изданий удалить с сайтов материалы по расследованиям «Проекта»*

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:23

Роскомнадзор потребовал от «Дождя»**, «Медузы»**, The Village и Znak.com удалить с их сайтов публикации по расследованиям «Проекта»*. Об этом сообщили в редакциях четырех СМИ.

«Дождь» получил 30 уведомлений о блокировке новостей и отрывков из эфира, опубликованных на сайте телеканала, «Медузе» пришло четыре письма с тем же требованием, The Village — пять, Znak.com — 15.

Причина, по которой РКН пригрозил заблокировать материалы, стал их первоисточник. Публикации, как заявило ведомство в рассылке, содержат «информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ».

Все четыре СМИ выполнили требование регулятора. В удаленных материалах рассказывалось об одинаковых кабинетах Владимира Путина, имуществе тезки Наили Аскер-заде, о видеозаписи избиения заключенного в исправительной колонии № 1 в Ярославле, о количестве россиян, которые покинули страну за третий президентский срок Путина, и других расследованиях «Проекта».

15 июля Генпрокуратура признала нежелательной в России американскую неправительственную организацию Project Media, Inc. («Проект медиа») — юридическое лицо издания «Проект». Главреда Романа Баданина*** и других журналистов внесли в реестр иностранных агентов.

*Генпрокуратура признала юридическое лицо «Проекта» нежелательной в России организацией.

**«Дождь», «Медуза» внесены Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

***Роман Баданин включен Минюстом в список иностранных агентов.

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