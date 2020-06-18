«Ночлежка» запустит в Москве проект «Ночной автобус»

Благотворительная организация «Ночлежка» запустит в Москве один из своих проектов помощи бездомным — «Ночной автобус». Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба организации.

Уже в июле специально оборудованный автобус начнет курсировать по Москве пять дней в неделю, с 19.00 до 23.00. На нескольких остановках волонтеры будут раздавать бездомным горячую еду и вещи первой необходимости (например, средства гигиены).

Первым партнером проекта выступила «Кухня на районе»: раз в неделю ее работники будут готовить для нуждающихся обычные блюда из своего меню. В данный момент «Ночлежка» ищет новых партнеров для развития проекта.