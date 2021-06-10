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Российский суд оштрафовал Facebook и Telegram на 17 и 10 млн рублей

Семён Гудошников
Сегодня в 15:12

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Facebook на 17 млн рублей за неудаление противоправного контента. Telegram по аналогичному обвинению получил штраф в 10 млн рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Facebook признали виновным по статье 13.41 КоАП (непринятие мер по ограничению доступа к информации), Telegram — по части 2 той же статьи (неудаление владельцем информационного ресурса информации, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законом).

Это не первые штрафы для соцсети и мессенджера. Ранее мировой суд штрафовал Telegram на 5 млн рублей из‑за того, что мессенджер не удалил призывы на акции в поддержку Навального. Facebook за аналогичные преступления был оштрафован на 25 млн рублей.

Штрафы на миллионы рублей за отказ удалять запрещенный контент также получили в России «ВКонтакте», TikTok и Twitter. Работу последнего на время замедлили, но затем оставили ограничения только для мобильной версии приложения. В Роскомнадзоре пояснили, что это произошло после удаления администрацией Twitter большинства ссылок на противоправный контент.

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