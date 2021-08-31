Сюжеты из мифов и сказаний в клипе «Деревянных китов» «Поле чудес»

Мурманская группа «Деревянные киты» выпустила клип на трек «Поле чудес» со своего предстоящего альбома, релиз которого запланирован на осень. Посмотреть видео можно на ютьюбе.
В ролике девушка на сеансе психотерапии входит в состояние транса. Она погружается в подсознание и видит в нем собственные воспоминания в образе мифов и сказаний. «Там и Тристан, и Изольда, и пожирающая мать Пьета, и пронзенный стрелами святой Себастьян, и Икар, который взлетел на крыльях любви слишком высоко и пал опаленный, и „Танец созависимости“, который, как липкий кокон, не дает выбраться на волю», — рассказывает режиссер клипа Мария Пронина.
Главные роли в клипе исполнили актеры Светлана Матвеева, Степан Голубь, Вера Скорбенко и Анна Морозова.
18 декабря «Деревянные киты» презентуют новый альбом в московском клубе «16 тонн», 3 декабря — в петербургском Mod.
«Деревянные киты» — квартет из Мурманска, в который входят Светлана Матвеева (вокал), Екатерина Витман (ударные), Тимур Мизинов (гитара) и Артем Кораблев (бас). В мае группа выпустила новый сингл «Тебе спасибо», в котором радикально перепридумала собственный саунд.
В августе 2018 года «Афиша Daily» поговорила с музыкантами одной из самых интересных гитарных групп страны об их творчестве, шугейзе и российской инди-музыке, а также о планах коллектива на будущее.