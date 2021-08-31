Сюжеты из мифов и сказаний в клипе «Деревянных китов» «Поле чудес»

Мурманская группа «Деревянные киты» выпустила клип на трек «Поле чудес» со своего предстоящего альбома, релиз которого запланирован на осень. Посмотреть видео можно на ютьюбе.

В ролике девушка на сеансе психотерапии входит в состояние транса. Она погружается в подсознание и видит в нем собственные воспоминания в образе мифов и сказаний. «Там и Тристан, и Изольда, и пожирающая мать Пьета, и пронзенный стрелами святой Себастьян, и Икар, который взлетел на крыльях любви слишком высоко и пал опаленный, и „Танец созависимости“, который, как липкий кокон, не дает выбраться на волю», — рассказывает режиссер клипа Мария Пронина.