перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Миллионник на базе Владивостока, сериал о Карле Лагерфельде и другие новости дня
20:15 дайджест
«РБК»: 43% пытавших людей силовиков получили условные сроки 20:08
Corridor Crew/YouTube
Статуя Свободы — мужчина, а Танос — сосед напротив: ИИ превратил героев культуры в реальных людей 19:15
В Москве пройдет фестиваль-школа современного искусства «Территория» 18:48
«Может вырасти помойка»: жители Подмосковья призвали остановить разработку карьера у их домов 18:42
Роскомнадзор составил первые протоколы в рамках закона о «суверенном рунете» 18:07
Ярмарка Cosmoscow откроется 9 сентября в Гостином Дворе. В ней примут участие 80 галерей 18:07
«Аэрофлот» пообещал повысить зарплаты бортпроводникам и пилотам после жалобы профсоюза 17:34
We Got This Covered/YouTube
Вышел финальный трейлер новой части бондианы. Наконец! 17:25
Duran Duran выпустили песню к 40-летию группы. Трек войдет в их новый альбом 17:10
Евросоюз объявил о полной вакцинации 70% взрослого населения от коронавируса 17:07
Институт «Стрелка» опубликовал программу конференции «Архитектор будущего» 17:01
Сюжеты из мифов и сказаний в клипе «Деревянных китов» «Поле чудес» 16:30
Victor VIRGILE/Getty Images
Мода во Франции 70-х и любовные интриги: Disney снимет сериал про дизайнера Карла Лагерфельда 16:27
«Тотальный диктант» и «Яндекс» проведут второй совместный онлайн-марафон грамотности 16:15
«Бумажный дом», «Утреннее шоу» и «Основание»: что смотреть на стрим-сервисах в сентябре 15:27
В летнем кинотеатре «Гаража» пройдет премьера фильма Рюсукэ Хамагути «Случайность и догадка» 15:15
Президенты России и Беларуси намерены одобрить план по интеграции двух стран 9 сентября 15:08
В России запустили сайт «Ваш выбор» для жалоб на принуждение к голосованию 14:35
KanyeWest/YouTube
«Donda» Канье Уэста заняла первую строчку чартов в 152 странах и побила рекорд Apple Music 13:34
Отключить рекламу

Сюжеты из мифов и сказаний в клипе «Деревянных китов» «Поле чудес»

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:30

Мурманская группа «Деревянные киты» выпустила клип на трек «Поле чудес» со своего предстоящего альбома, релиз которого запланирован на осень. Посмотреть видео можно на ютьюбе.

В ролике девушка на сеансе психотерапии входит в состояние транса. Она погружается в подсознание и видит в нем собственные воспоминания в образе мифов и сказаний. «Там и Тристан, и Изольда, и пожирающая мать Пьета, и пронзенный стрелами святой Себастьян, и Икар, который взлетел на крыльях любви слишком высоко и пал опаленный, и „Танец созависимости“, который, как липкий кокон, не дает выбраться на волю», — рассказывает режиссер клипа Мария Пронина.

Главные роли в клипе исполнили актеры Светлана Матвеева, Степан Голубь, Вера Скорбенко и Анна Морозова.

18 декабря «Деревянные киты» презентуют новый альбом в московском клубе «16 тонн», 3 декабря — в петербургском Mod.

«Деревянные киты» — квартет из Мурманска, в который входят Светлана Матвеева (вокал), Екатерина Витман (ударные), Тимур Мизинов (гитара) и Артем Кораблев (бас). В мае группа выпустила новый сингл «Тебе спасибо», в котором радикально перепридумала собственный саунд.

В августе 2018 года «Афиша Daily» поговорила с музыкантами одной из самых интересных гитарных групп страны об их творчестве, шугейзе и российской инди-музыке, а также о планах коллектива на будущее.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
хип-хоп
Og Buda, Mayot, Soda Luv
Авангард громкого и провокационного минималистик-трэпа
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Воспоминания
Футуристический детектив с Хью Джекманом
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Анна Морозова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить