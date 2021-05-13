Лучше всего предыдущую итерацию группы «Деревянные Киты» описывает название трека «Воздушная Пшеница со Вкусом Карамели». То был нежный певучий северный шугейз, будто бы записанный сказочными людьми, выучившими русский язык. Это была музыка северного сияния и бесконечных широт. Был — потому что вот песня «Тебе Спасибо» и к ней не применить прежние эпитеты. Как будто контрастность вывели на максимум и северное сияние больше не радует, а ослепляет. Это громкая, нестабильная, утопающая в шуме музыка, в которой при этом слышна тонкая мелодия, слышен плач по потере. Обычно люди из дрим-попа не любят залезать на соседние территории (из удачных исключений вспоминаются Lush). Да и если залезают, выходит так себе. Но у «Деревянных Китов» получилось: сохранив методы, они перековали свой звук. Если эти песни раньше обнимали и успокаивали, то теперь бьют наотмашь и больно, но ты готов принять удар. Не отвертеться.

Светлана Матвеева (вокалистка «Деревянных Китов»): «В музыкальном плане я бы сказала, что мы находимся в поиске, как бы это не звучало прозаично. Нам нравится искать баланс между усложнением партий ритм-секции и простотой мелодий. Думаю, наш грядущий альбом, в который войдёт „Тебе спасибо“, будет громче и жестче в сравнении с тем, что мы писали ранее.

Что касается самой песни, за весь свой творческий путь я поняла, что мне в самом деле нравится писать тексты на очень личные темы. Причем, чем прямее получается писать, чем больше я довольна своей работой.

Раньше было по-другому. Было больше абстрактных образов, наверное, потому что мне было сложнее назвать словами то, что я чувствую. И мне нравится, что пацаны в группе сопереживают моим текстам, я слышу это в их музыке. Так получаются хорошие эмоциональные песни.

„Тебе спасибо“ это песня о смерти близкого человека. Я все еще ее тяжело переживаю. Какое‑то время мне казалось, что прореха в груди затянулась, но как бы не так. А самое жестокое, что я оказалась сама себе врагом. И сложнее всего мне получить прощение от самой себя. Непроходимый „босс“ на уровне „хардкор“.

Но я работаю над собой.»