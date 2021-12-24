В России выявили 24 703 случая коронавируса. За сутки скончались менее тысячи человек

За последние сутки в России выявили 24 703 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 964 меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве уменьшился с 3062 до 2126. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Красноярский, Краснодарский и Пермский край, а также Свердловская, Иркутская, Ростовская, Челябинская и Самарская области.