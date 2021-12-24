В России выявили 24 703 случая коронавируса. За сутки скончались менее тысячи человек

За последние сутки в России выявили 24 703 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 964 меньше, чем вчера.
Суточный прирост в Москве уменьшился с 3062 до 2126. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Красноярский, Краснодарский и Пермский край, а также Свердловская, Иркутская, Ростовская, Челябинская и Самарская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 343 353. За сутки умерли 998 человек (менее тысячи человек за сутки с 16 октября), за все время — 302 269. Выздоровели 41 213 человек, за весь период — 9 180 379.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 276,4 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (51 млн), на втором — Индия (34,7 млн), на третьем — Бразилия (22,2 млн), на четвертом — Великобритания (11,6 млн).