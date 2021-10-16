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В России обновились антирекорды по коронавирусу. Заразились 33 208 человек, умерли — больше тысячи

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:32

В России суточная заболеваемость коронавирусом вновь побила антирекорд — за прошедшие сутки зафиксировали 33 208 случаев заражения, сообщает оперштаб по ситуации с COVID-19. Это на 1012 случаев больше, чем предыдущее максимальное значение, которое было установлено накануне.

В Москве заболеваемость увеличилась — с 6631 до 6545 заражений. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, Башкортостан и Пермский край.

Суточная смертность тоже максимальная — 1002 человека (этот показатель бьет антирекорды пятый день подряд). За все время от COVID-19 умерли 222 315 человек. Выздоровели за сутки 21 883 пациентов, за весь период — 6 981 907. Общее число зафиксированных случаев достигло 7 958 384.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 239 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (44,4 млн), на втором — Индия (34 млн), на третьем — Бразилия (21,5 млн), на четвертом — Великобритания (8,3 млн).

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