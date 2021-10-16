В России суточная заболеваемость коронавирусом вновь побила антирекорд — за прошедшие сутки зафиксировали 33 208 случаев заражения, сообщает оперштаб по ситуации с COVID-19. Это на 1012 случаев больше, чем предыдущее максимальное значение, которое было установлено накануне.

В Москве заболеваемость увеличилась — с 6631 до 6545 заражений. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, Башкортостан и Пермский край.