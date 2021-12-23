ФСБ задержала смоленского блогера из‑за оскорбления ветерана

Сотрудники смоленского управления ФСБ задержали местного блогера, жителя города Сафоново Алексея Червякова. Поводом стали его комментарии к публикации на странице «Подслушано Смоленск», сообщает «Коммерсант».

В посте сообщества было указано, что на фасаде одной из городских школ появится граффити с портретом ветерана, артиллериста-зенитчика Виктора Васильевича Якунина. Издание пишет, что Червяков в грубой форме задался вопросом, что даст школе такое изображение. В ходе дискуссии с другими пользователями он грубо переделал слова «герой» и «ветеран», а также раскритиковал российское правительство.

Следственный комитет по Смоленской области сообщил о возбуждении уголовного дела по факту публичного оскорбления памяти защитников Отечества и унижения чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны (часть 4 статьи 354.1 УК). Максимальное наказание по ней — до 5 лет лишения свободы.

«Следователями и следователями-криминалистами по месту жительства подозреваемого проведен обыск, изъята компьютерная техника. В настоящее время мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении СК.

Червяков является создателем группы «Сафоновские ведомости» и активным участником других местных пабликов, пишет «Коммерсант».

В конце ноября по той же статье Следственный комитет завел уголовное дело на 19-летнего жителя Москвы, который справил нужду на плакат с ветераном Великой Отечественной войны. Суд арестовал его до 25 января.