Москвича, справившего нужду на стенд с портретом ветерана, арестовали. Ему грозит до пяти лет

Измайловский районный суд Москвы арестовал до 25 января 19-летнего москвича, справившего нужду на стенд с портретом ветерана Великой отечественной войны. Об этом говорится в телеграм-канале столичной прокуратуры.

При избрании меры пресечения суд учел позицию прокуратуры.

На москвича завели дело по части 4 статьи 354.1 УК — осквернение символов воинской славы, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные с использованием интернета. Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

Молодого человека задержали 26 ноября. Фотографии, где он мочится на стенд в парке Измайлово, блогер опубликовал в инстаграм-сторис. В соцсетях на них обратили внимание 25 ноября, после этого аккаунт москвича в инстаграме стал недоступен.