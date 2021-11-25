СК завел уголовное дело на москвича, который справил нужду на плакат с ветераном

Следственный комитет завел уголовное дело на жителя Москвы, который справил нужду на плакат с ветераном Великой Отечественной войны. Об этом говорится на сайте ведомства.

Дело завели по части 4 статьи 354.1 УК — осквернение символов воинской славы, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные с использованием интернета. Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

Москвич выложил фото, на котором он справляет нужду на стенд, в своих инстаграм-сторис (сейчас его аккаунт недоступен). На публикацию мужчины обратили внимание в соцсетях, утром 25 ноября московская прокуратура запустила проверку.