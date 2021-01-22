Североирландский электронный дуэт Bicep выпустил новый альбом «Isles»: по задумкам авторов, он создан для тех, кто сидит дома. Участники проекта Энди Фергюсон и Мэтт МакБрайр специально для «Афиши Daily» рассказывают о треках с новой работы.

Мы почувствовали, что Клара (певица, участница трека. — Прим. ред.) поймала то настроение, которое мы хотели задать этому треку. Вообще, она очень талантливая, и мы друг друга понимаем с полуслова. Вокал в этом треке был записан с первого раза, что редко получается. В общем, мы действительно рады, что Клара приняла участие в работе над нашим альбомом, и мы правда надеемся поработать вместе еще.

У нас были семплы из Малави, записи фолк-исполнителей из пятидесятых, а еще мы нашли запись хора с болгарского телевидения. Мы обычно очень много экспериментируем, сочетаем совершенно несочетаемые вещи. И соединив то, что я перечислил, у нас и получился «Apricots». Спустя много попыток, смен направлений, благодаря желанию пробовать и искать и создавать что‑то новое, мы наконец-то сумели найти то, что пытались найти, и получился трек, которым мы очень гордимся.

Этот трек назван в честь улицы, рядом с которой мы оба живем. Там находится очень красивый дорожный знак, он весь такой винтажный — в таком же стиле мы и сделали этот трек. Он не про клубную музыку, мы писали его без определенной цели, просто наслаждались процессом, придумывая мелодию и посыл. Это наш способ веселиться!

«Atlas» мы начали писать в жанре эмбиент. Там были только пэды (электронные перкуссии. — Прим. ред.) и вокал. Не было ни ударных, ни мелодии. Мы делали этот трек довольно медленно, но мы им гордимся, потому что это был первый трек, законченный для альбома. Работа над ним отняла много времени и сил. Одну мелодию мы искали где‑то 4–5 дней. Мы написали кучу вариантов, а в конце уже не могли понять, чем одна мелодия лучше другой… У нас было много вопросов, но в итоге «Atlas» получился таким, каким мы хотели его сделать. И, кстати, этот трек мы успели сыграть в клубе Manchester Warehouse. Реакция была просто фантастическая — мы такой не ожидали.

«Lido»

«Lido» — это название открытого бассейна в Лондоне. И этот трек получился таким же безмятежным, утренним и свежим, как картина Дэвида Хокни из пятидесятых: сигара, бассейн, утро и спокойствие.

«X»

Это, наверное, единственный трек, который начался с написания ударных, потому что обычно мы изначально пишем гармонии, аккорды, а потом уже продумываем бит. «Х» родился совершенно спонтанно: не думаю, что у нас получится когда‑то воссоздать процесс работы над ним, потому что работали мы максимально спонтанно, в нехарактерном для нас ритме, наложили эффекты, которыми никогда ранее не пользовались, и я сейчас вряд ли вспомню, какие именно плагины мы использовали. Обычно такое мы помним.

Мы написали аккорды и бит, и работа остановилась, мы были в своего рода тупике, не знали, что делать с этим треком дальше. Отправили его Кларе, и она, как всегда, огранила из него алмаз, записала просто отличный вокал. Она ловит настроение наших треков, и если в них присутствуют, так сказать, dark vibes, она всегда старается осветить демо своими мелодиями и вокалом. И за этим контрастом мы как раз и охотимся в нашем творчестве.

«Rever»

Название этой песни — палиндром: оно пишется и читается одинаково слева направо и справа налево. Трек состоит из семплов, которые мы записали на Бали; три гитарных мелодии в нем звучат практически одинаково в оригинале и реверсе. Такие инструментальные треки обычно называют реверсами, а мы придумали вот такое название, которое перекликается с семплами из трека и несет такой скрытый смысл.

«Sundial»

Солнечные часы — уже немного забытый прибор, технология, которая ушла в историю, но все еще популярна как память в наше время. Особенно я помню свои солнечные часы из детства, с которыми у меня связано много воспоминаний. В этом треке мы хотели передать ностальгическое настроение, как будто нам снова по десять и мы играем в саду рядом с домом.

«Fyr»

Эту песню мы, наверное, написали быстрее всех, уже ближе к концу работы над альбомом. Мы искали разные звуки, много экспериментировали во время написания этого трека. В общем-то, этот трек и есть результат одного из наших джемов. Думаю, некоторые другие треки на альбоме родились после какой‑то идеи, то есть были вдохновлены чем‑то конкретным, а этот трек — просто импровизация.

«Hawk»

Изначально мы даже не знали, добавим ли этот трек в альбом. Но в один момент пришло осознание того, что на альбоме не хватает риффов и прочего. Эти звуки — наши голоса, мы их подрезали и запитчили, пропустили через семплер. Думаю, этот трек мы еще додумаем к живым выступлениям, добавим фишек.