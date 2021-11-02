Лорд выпустила клип на песню «Fallen Fruit». В нем она бродит по побережью днем и ночью

Новозеландская певица Лорд выпустила клип на песню «Fallen Fruit» из своего последнего альбома «Solar Power». Видео появилось на ютьюб-канале артистки. В нем она бродит в одиночестве по побережью, судя по всему, некоего острова.
Лорд проходит мимо палаточного лагеря, где живут люди — те не обращают на певицу никакого внимания. В конце ролика Лорд уезжает с пляжа на машине. Ее отъезд, вероятно, символизирует отказ человечества от жизни в единстве с природой.
Песня начинается с посвящения «тем, кто был до нас». Прежние поколения певица называет «золотыми» и «взлетевшими на одном крыле». «Мы понятия не имели, что наши мечты были столь велики», — поет Лорд.
Пластинка «Solar Power», посвященная «празднованию мира природы», вышла в августе. В нее были включены 12 треков, пять из них певица также исполнила на языке коренных жителей Новой Зеландии — эти версии можно послушать в благотворительном мини-альбоме «Te Ao Mārama».