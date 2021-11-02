Лорд выпустила клип на песню «Fallen Fruit». В нем она бродит по побережью днем и ночью

Новозеландская певица Лорд выпустила клип на песню «Fallen Fruit» из своего последнего альбома «Solar Power». Видео появилось на ютьюб-канале артистки. В нем она бродит в одиночестве по побережью, судя по всему, некоего острова.

Лорд проходит мимо палаточного лагеря, где живут люди — те не обращают на певицу никакого внимания. В конце ролика Лорд уезжает с пляжа на машине. Ее отъезд, вероятно, символизирует отказ человечества от жизни в единстве с природой.