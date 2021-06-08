Variety назвал 12 российских актеров, режиссеров и сценариста, готовых к выходу на мировую арену

Американское издание Variety опубликовало статью «12 перспективных российских талантов, готовых к выходу на мировую арену». В ней перечислены актеры, режиссеры и сценарист из России, к которым, по мнению журналистов, стоит присмотреться западным кинематографистам.
Список составлен на основе международного форума аудиовизуального контента Key Buyers Event. В рамках мероприятия Роскино демонстрирует российские фильмы и сериалы международным дистрибьюторам и ищет партнеров. В этом году он проходит с 8 по 13 июня.
Актеры:
- Светлана Ходченкова («Росомаха: Бессмертный», первый российский сериал Netflix по мотивам романа «Анна Каренина»)
- Юлия Снигирь («Новый папа» Паоло Соррентино)
- Паулина Андреева (сериал Netflix «Лучше, чем люди»)
- Юрий Борисов («Петровы в гриппе», «Серебряные коньки», «Мир дружба жвачка»)
- Александр Кузнецов («Лето» Кирилла Серебренникова)
- Юрий Колокольников («Довод», «Игра престолов»)
Режиссеры:
- Элла Манжеева («Белой дороги!»)
- Евгений Сангаджиев («Happy End»)
- Михаил Локшин («Серебряные коньки»)
- Филипп Юрьев («Китобой»)
- Иван И. Твердовский («Конференция»)
Среди сценаристов в Variety выделили только одного кинематографиста — Любовь Мульменко. Она написала сценарии для фильмов «Купе номер шесть» и «Разжимая кулаки», которые будут представлены на Каннском кинофестивале.