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Variety назвал 12 российских актеров, режиссеров и сценариста, готовых к выходу на мировую арену

Виктория Шанина
Сегодня в 16:37

Американское издание Variety опубликовало статью «12 перспективных российских талантов, готовых к выходу на мировую арену». В ней перечислены актеры, режиссеры и сценарист из России, к которым, по мнению журналистов, стоит присмотреться западным кинематографистам.

Список составлен на основе международного форума аудиовизуального контента Key Buyers Event. В рамках мероприятия Роскино демонстрирует российские фильмы и сериалы международным дистрибьюторам и ищет партнеров. В этом году он проходит с 8 по 13 июня.

Актеры:


  • Светлана Ходченкова («Росомаха: Бессмертный», первый российский сериал Netflix по мотивам романа «Анна Каренина»)
  • Юлия Снигирь («Новый папа» Паоло Соррентино)
  • Паулина Андреева (сериал Netflix «Лучше, чем люди»)
  • Юрий Борисов («Петровы в гриппе», «Серебряные коньки», «Мир дружба жвачка»)
  • Александр Кузнецов («Лето» Кирилла Серебренникова)
  • Юрий Колокольников («Довод», «Игра престолов»)

Режиссеры:


  • Элла Манжеева («Белой дороги!»)
  • Евгений Сангаджиев («Happy End»)
  • Михаил Локшин («Серебряные коньки»)
  • Филипп Юрьев («Китобой»)
  • Иван И. Твердовский («Конференция»)

Среди сценаристов в Variety выделили только одного кинематографиста — Любовь Мульменко. Она написала сценарии для фильмов «Купе номер шесть» и «Разжимая кулаки», которые будут представлены на Каннском кинофестивале.

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