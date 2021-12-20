Ролик показал первые кадры со съемок, а также фрагменты интервью, в которых звезды франшизы делятся своими воспоминаниями. Например, Хелена Бонэм-Картер рассказывает о самой яркой и запомнившейся ей сцене в Министерстве магии.

В сети опубликовали трейлер спецэпизода франшизы « Гарри Поттер », посвященный 20-летию выхода первого фильма серии. Он появился на страницах HBO, Wizarding World и «Амедиатеки» — официальной площадки релиза в России, на Украине, в Грузии и странах СНГ.

Эмма Уотсон, Руперт Гринт и Дэниел Рэдклифф делятся эмоциями от воссоединения с коллегами. «Как будто мы не расставались, но в то же время прошла вечность», — отмечает Уотсон перед тем, как прослезиться. «Мы — семья и всегда будем частью жизни друг друга», — заключает Гринт.

Рэдклифф в свою очередь признается, что его пугала мысль, что самое важное в их жизни уже позади. «Но я был так рад увидеть всех снова, что понял: я ошибался», — заявляет актер.

Премьера проекта «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» состоится на стриминговом сервисе HBO Max 1 января 2022 года. В России, Грузии, на Украине и в странах СНГ спецэпизод можно будет посмотреть в тот же день в онлайн-кинотеатре «Амедиатека».

Среди других участников шоу — Крис Коламбус, Робби Колтрейн, Рэйф Файнс, Джейсон Айзекс, Гэри Олдман, Имельда Стонтон, недавно посетивший Москву Том Фелтон, Джеймс и Оливер Фелпсы, Марк Уилльямс, Бонни Райт, Альфред Энок, Мэттью Льюис, Эванна Линч и Иэн Харт.

По словам создателей проекта, он станет «данью уважения всем, чья жизнь была затронута этим культурным феноменом». Спецэпизод снят Warner Bros. Unscripted Television в сотрудничестве с Warner Horizon на площадке Warner Bros. Studio Tour London — The Making of Harry Potter.