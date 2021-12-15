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«Амедиатека» покажет спецэпизод «Гарри Поттера» в один день с HBO Max

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:20

Жители России, Украины, Грузии и стран СНГ смогут посмотреть проект «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Он покажет спецэпизод 1 января 2022 года — в один день с HBO Max. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

В шоу Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон встретятся с режиссером Крисом Коламбусом и другими актерами картин о Гарри Поттере. Вместе они отпразднуют двадцатилетие выхода первого фильма франшизы — «Гарри Поттер и философский камень».

Зрители вновь смогут увидеть Хелену Бонэм-Картер, Робби Колтрейна, Рэйфа Файнса, Джейсона Айзекса, Гэри Олдмана, Имельду Стонтон, Тома Фелтона, Джеймса и Оливера Фелпсов, Марка Уилльямса, Бонни Райт, Альфреда Энока, Мэттью Льюиса, Эванну Линч и Иэна Харта.

«Я рада сообщить, что с 1 января „Амедиатека“ станет единственной платформой в России, обладающей эксклюзивным правом на показ по подписке всей серии фильмов о самом знаменитом волшебнике в мире — Гарри Поттере — и фильмов „Фантастические твари“», — добавила гендиректор онлайн-кинотеатра Татьяна Калита.

Ранее в сети вышел тизер спецэпизода, который, по обещаниям создателей, станет «данью уважения всем, чья жизнь была затронута этим культурным феноменом». Проект снят Warner Bros. Unscripted Television в сотрудничестве с Warner Horizon на площадке Warner Bros. Studio Tour London — The Making of Harry Potter.

«Это было невероятное путешествие с момента дебюта фильма „Гарри Поттер и философский камень“, а наблюдать за тем, как он превратился в замечательную взаимосвязанную вселенную, было настоящим волшебством», — отметил президент Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics Том Ашейм.

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