В сети появился первый трейлер «Варяга» от Роберта Эггерса, режиссера «Ведьмы» и «Маяка»

Кроме него в «Варяге» сыграли Аня Тейлор-Джой, Николь Кидман, Уиллем Дефо, Билл Скарсгорд, Итан Хоук и певица Бьорк.

Режиссер Роберт Эггерс («Ведьма», «Маяк») опубликовал дебютный трейлер «Варяга» — фильма о мести викинга. В кадре много раз появляется Александер Скарсгорд, который играет главную роль в картине.

Съемки «Варяга» завершились в декабре 2020 года, но этим летом финал картины пришлось переснимать, как предполагается, из‑за неоднозначных отзывов после тестового показа. Сценарий картины Эггерс написал вместе с исландским поэтом и писателем Сьоном Сигюрдссоном. Фильм станет его третьей режиссерской работой после «Ведьмы» и «Маяка», оба из которых были выпущены кинокомпанией A24.

Действие фильма развернется на рубеже X века в Исландии. В центре сюжета — нордический принц Амлет, который жаждет мести за смерть своего отца. Роль принца исполнит Александер Скарсгорд, а короля и королеву сыграют Итан Хоук и Николь Кидман. Бьорк перевоплотится в славянскую ведьму и, судя по отзывам с показа, появится лишь в двух сценах, где споет на родном языке.

Премьера «Варяга» назначена на 8 апреля 2022 года. «Афиша Daily» добавила сагу о викингах в двадцатку самых ожидаемых авторских фильмов.