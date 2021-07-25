СМИ: Роберт Эггерс переснимет финал «Северянина» из‑за неоднозначных отзывов после тестового показа

Режиссер Роберт Эггерс («Ведьма», «Маяк») срочно вызвал в Исландию актеров из своего нового фильма «Северянин», чтобы переснять несколько финальных сцен. Сколько времени займут повторные съемки, неизвестно. Об этом пишет World of Reel.
На съемочную площадку уже приехали Александр Скарсгард и Аня Тейлор-Джой, сообщает издание. Актриса выложила в своем инстаграме видео, вставив в описание эмодзи льда и вулкана. Задействованы ли в пересъемках другие актеры фильма — Николь Кидман, Уиллем Дефо, Итан Хоук, Билл Скарсгард и певица Бьорк — не уточняется.
По информации World of Reel, переснять сцены из «Северянина» Эггерса подтолкнули неоднозначные отзывы после тестового показа в мае. Зрители жаловались на затянутый третий акт, слабого персонажа Скарсгарда и маленькое экранное время Кидман, Дефо и Бьорк. Но два предыдущих акта один из них назвал «чертовски хорошими».
Съемки «Северянина» завершились в декабре прошлого года. Сценарий картины Эггерс написал вместе с исландским поэтом и писателем Сьоном Сигурдссоном. Фильм станет его третьей режиссерской работой после «Ведьмы» и «Маяка», оба из которых были выпущены кинокомпанией A24.
Действие фильма развернется на рубеже X века в Исландии. В центре сюжета — нордический принц Амлет, который жаждет мести за смерть своего отца. Роль принца исполнит Александр Скарсгард, а короля и королеву сыграют Итан Хоук и Николь Кидман. Бьорк перевоплотится в славянскую ведьму и, судя по отзывам с показа, появится лишь в двух сценах, где споет на родном языке.
Премьера «Северянина» назначена на 8 апреля 2022 года. «Афиша Daily» добавила сагу о викингах в двадцатку самых ожидаемых авторских фильмов.