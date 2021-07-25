СМИ: Роберт Эггерс переснимет финал «Северянина» из‑за неоднозначных отзывов после тестового показа

Режиссер Роберт Эггерс («Ведьма», «Маяк») срочно вызвал в Исландию актеров из своего нового фильма «Северянин», чтобы переснять несколько финальных сцен. Сколько времени займут повторные съемки, неизвестно. Об этом пишет World of Reel. На съемочную площадку уже приехали Александр Скарсгард и Аня Тейлор-Джой, сообщает издание. Актриса выложила в своем инстаграме видео, вставив в описание эмодзи льда и вулкана. Задействованы ли в пересъемках другие актеры фильма — Николь Кидман, Уиллем Дефо, Итан Хоук, Билл Скарсгард и певица Бьорк — не уточняется.

По информации World of Reel, переснять сцены из «Северянина» Эггерса подтолкнули неоднозначные отзывы после тестового показа в мае. Зрители жаловались на затянутый третий акт, слабого персонажа Скарсгарда и маленькое экранное время Кидман, Дефо и Бьорк. Но два предыдущих акта один из них назвал «чертовски хорошими».

Не вдаваясь в подробности (а их немало, ведь фильм длится два с половиной часа), получился «Выживший» с диалогами из «Маяка» и множеством отсылок на скандинавскую мифологию. Иногда мне казалось, что я должен залезть в гугл, чтобы понять их. В основном это фильм со Скарсгардом, но Аня Тейлор-Джой и Николь Кидман — похитители сцен. Мнение зрителя на тестовом показе