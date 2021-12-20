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Суд в Саратове оштрафовал экс-полицейского за майнинг криптовалюты в здании МВД

Денис Ламехов
Сегодня в 16:58

Суд в Саратове оштрафовал бывшего полицейского за майнинг криптовалюты в здании МВД. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сумма штрафа составил 30 тыс. рублей. Экс-полицейского признали виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). В ближайшие два года он не сможет занимать должности в правоохранительных органах.

По данным Следственного комитета, мужчина, занимавший должность сотрудника РЭО ГИБДД УМВД России по Саратову, установил во временно неиспользуемом помещении, принадлежащем полиции, два электронных устройства для получения криптовалюты. Осужденный занимался майнингом на рабочем месте с февраля по июль 2021 года.

Сообщается, что ущерб из‑за переплаты за электроэнергию составил 231 тыс. рублей. Отмечается, что мужчина признал вину, раскаялся в содеянном и возместил эту сумму.

20 декабря глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что россияне инвестировали в рынок криптовалюты 5 трлн рублей. Несколькими днями ранее Reuters сообщал, что Банк России планирует запретить покупку криптовалюты — он, по данным агентства, ведет переговоры о возможных изменениях с участниками рынка и экспертами.

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