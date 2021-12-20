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В Госдуме заявили, что россияне инвестировали в крипторынок 5 трлн рублей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:00

Россияне инвестировали в крипторынок 5 трлн рублей. Криптовалютами интересуются даже неквалифицированные инвесторы, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он считает, что для начала нужно определиться, «как мы относимся к этому явлению», и «поставить точку» с криптовалютами в законодательстве. «[Надо] достаточно жестко прописать ответственность, если что‑то мы будем запрещать, ограничивать», — добавил Аксаков.

17 декабря глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против использования российской финансовой инфраструктуры для заключения сделок с криптовалютой. Несмотря на то, что реализовать это «вполне можно», в ЦБ боятся волатильности инвестиций в виртуальные валюты и для розничных инвесторов.

В сентябре Центробанк Китая запретил осуществление любых транзакций, связанных с криптовалютой, на территории страны. По мнению китайских властей, такая мера обеспечит финансовую безопасность граждан.

По данным Reuters, Центробанк России рассматривает лишь запрет на новые инвестиции в криптовалюту.

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