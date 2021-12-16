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Reuters: Банк России планирует запретить покупку криптовалюты

Денис Ламехов
Сегодня в 19:04

Банк России хочет запретить инвестиции в криптовалюты на территории страны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявления двух источников, близких к регулятору.

По словам собеседников издания, Центробанк ведет переговоры о возможных изменениях с участниками рынка и экспертами. Если запрет вступит в силу, он затронет только будущие покупки криптовалюты, но не цифровые активы, приобретенные в прошлом, заявил один из источников. Другой описал позицию ЦБ как «полное отторжение криптовалют».

Reuters отправил запрос в Банк России. В ответ регулятор сообщил, что готовит сообщение по этому вопросу. ЦБ не уточнил детали.

Издание приводит слова первого зампреда Центробанка Ксении Юдаевой, которая так отзывалась о криптовалютах: «Ситуация в странах с развитыми рынками все больше и больше становится похожей на так называемую теневую финансовую систему». Она добавила, что рост популярности криптовалют и других цифровых финансовых активов вызывает все больше беспокойства регуляторов из‑за возможных рисков финансовой стабильности.

ЦБ не раз выступал против криптовалют. В сентябре он начал блокировать платежи россиян в адрес криптобирж, чтобы оградить население от «эмоциональных покупок» криптовалюты. Первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов назвал криптоиндустрию большим минным полем.

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