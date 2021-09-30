«Веном-2» установил рекорд первого дня по сборам в России с начала пандемии

Фильм «Веном-2» побил рекорд перового дня по кассовый сборам в России с начала пандемии. Об этом сообщает «Бюллетень Кинопрокатчика».

По данным ЕАИС, к 22.00 30 сентября по московскому времени сборы фильма в день премьеры составили 181,7 млн рублей.

Кинолента побила рекорд «Мортал Комбата» (102,9 млн), «Дюны» (100 млн), «Форсажа-9» (96 млн) и «Годзиллы против Конга» (90 млн).

Фильм также претендует на установление постковидного рекорда сборов и стартового уик-энда в России. Ранее это удалось «Дюне» Дени Вильнева. С 15 по 19 сентября картина собрала более 566 млн рублей.

«Веном-2» вышла в российский прокат 30 сентября. Фильм рассказывает о противостоянии журналиста Эдди Брока (Том Харди) и психопата Клетуса Кэссиди, он же Карнаж (Вуди Харрельсон). Первая часть фильма собрала в прокате 856 млн долларов при бюджете в 100 млн. В России он стал самым кассовым фильмом 2018 года, обогнав «Мстителей: Война бесконечности» от Marvel.