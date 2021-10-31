«Веном 2» собрал более 2 млрд рублей в российском прокате за месяц

Американский блокбастер «Веном 2» заработал более 2 млрд рублей за месяц проката в кинотеатрах России. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Боевик дебютировал на больших экранах 30 сентября. В этот день сборы составили 202 млн рублей, а за первый уикенд картина получила более 1 млрд рублей.

Сиквел «Венома» успел обойти по кассовым сборам своего предшественника. Первая часть была в прокате два месяца — с октября по декабрь 2018 года — и принесла от продажи билетов в кино 1,9 млрд рублей.

На данный момент лидером по сборам в 2021 году является российский фэнтези-фильм «Последний богатырь: Корень зла». Картина вышла в январе и за два месяца проката заработала 2,048 млрд рублей. На третьем месте пока находится «Дюна» (1,5 млрд рублей).

Абсолютный рекорд поставила отечественная картина «Холоп» (3,2 млрд рублей). Следом за ней идут «Движение вверх» (3 млрд рублей) и «Т-34» (2,3 млрд рублей). Также с 2004 года планку в 2 млрд рублей удалось преодолеть 15 зарубежным кинолентам, среди них «Мстители: Финал» и «Король Лев».