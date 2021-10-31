перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Исторический музей в Москве открыл сбор донатов из‑за сложностей во время локдауна 17:16
Автомат, с которым Лукашенко прилетел в свою резиденцию в августе 2020 года, сделали экспонатом 16:44
Deadline: Ана де Армас может сыграть главную роль в спин-оффе «Джона Уика» про девушку-киллера 16:29
«Веном 2» собрал более 2 млрд рублей в российском прокате за месяц 16:10
Студентка из Екатеринбурга сообщила в полицию об изнасиловании. Там решили, что она проститутка 15:43
limpbizkit/Instagram
Limp Bizkit выпустили новый альбом «Still Sucks». Первый за 10 лет! 14:58
Билли Айлиш исполнила трек из «Кошмара перед рождеством» в честь Хэллоуина 14:11
В России в октябре выявили больше миллиона случаев коронавируса. Это максимум за все время пандемии 13:55
Бойд Холбрук сыграет маньяка в криминальной драме «Палач» 13:30
The Daily Mail: российские хакеры украли данные знаменитых покупателей ювелирного дома Graff 13:14
Сотрудник Эрмитажа, сломавший нос посетителю, оказался не охранником, а замглавы отдела музея Обновлено в 12:30
Роспотребнадзор опечатал магазин «Дикси» из‑за непривитого кассира и отсутствия масок 12:04
В России новый антирекорд по заболеваемости ковидом — 40 993 случая за сутки 11:39
Алек Болдуин дал первое интервью после гибели Галины Хатчинс на съемках вестерна 11:05
Вышел тизер хоррора «Джиперс Криперс: Возрожденный» 9:55
В отеле Хургады произошло массовое отравление российских туристов 9:00
Айс Кьюб отказался от съемок в комедии и 9 млн долларов, потому что не захотел вакцинироваться Вчера в 20:47
Алкомаркеты зафиксировали рост продаж до 70% накануне нерабочих дней Вчера в 20:15
Джон Ву снимет «Тихую ночь» — боевик без единого диалога. Главную роль сыграет Юэль Киннаман Вчера в 19:25
Погоня за Давидычем, трейлер расширенной версии «Майора Грома» и другие новости дня
Вчера в 18:45 дайджест
Отключить рекламу

«Веном 2» собрал более 2 млрд рублей в российском прокате за месяц

Виктория Шанина
Сегодня в 16:10

Американский блокбастер «Веном 2» заработал более 2 млрд рублей за месяц проката в кинотеатрах России. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Боевик дебютировал на больших экранах 30 сентября. В этот день сборы составили 202 млн рублей, а за первый уикенд картина получила более 1 млрд рублей.

Сиквел «Венома» успел обойти по кассовым сборам своего предшественника. Первая часть была в прокате два месяца — с октября по декабрь 2018 года — и принесла от продажи билетов в кино 1,9 млрд рублей.

На данный момент лидером по сборам в 2021 году является российский фэнтези-фильм «Последний богатырь: Корень зла». Картина вышла в январе и за два месяца проката заработала 2,048 млрд рублей. На третьем месте пока находится «Дюна» (1,5 млрд рублей).

Абсолютный рекорд поставила отечественная картина «Холоп» (3,2 млрд рублей). Следом за ней идут «Движение вверх» (3 млрд рублей) и «Т-34» (2,3 млрд рублей). Также с 2004 года планку в 2 млрд рублей удалось преодолеть 15 зарубежным кинолентам, среди них «Мстители: Финал» и «Король Лев».

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
живопись
Юрий Пименов
Первая персональная выставка советского классика в Третьяковке
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
рок
«Лучшие хиты Nautilus Pompilius»: Вячеслав Бутусов
Заслуженный декадент отечественного рока
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить