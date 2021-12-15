В Роспотребнадзоре допустили заражение штаммами «Омикрон» и «Дельта» одновременно

Заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что человек может заразиться одновременно двумя разновидностями COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

«Вопрос: возможно ли сосуществование в организме двух штаммов — „Дельты“ и „Омикрона“? Ответ: абсолютно возможно», — сказал он.

В начале декабря руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов заявлял, что заражение одновременно двумя штаммами коронавируса — редкое явление.

14 декабря стало известно, что Центр Гамалеи создал версию «Спутника V» под «Омикрон»-штамм. Вакцина проходит первый этап клинических испытаний.

26 ноября ВОЗ присвоила новому варианту COVID-19 статус «вызывающий обеспокоенность» и предупредила о риске глобального распространения.