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Центр Гамалеи создал версию «Спутника V» под «Омикрон»-штамм

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:13

Центр Гамалеи разработал модификацию вакцины «Спутник V» против «Омикрон»-штамма коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

В настоящее время вакцина проходит первый этап клинических испытаний. По словам директора центра Александра Гинцбурга, пока нет доказательств, что «Омикрон»-штамм вытеснит «Дельта»-штамм. Он отметил, что, возможно, вакцина, которая будет защищать от этих штаммов, должна быть двухкомпонентной.

Гинцбург рассказал, что первые данные об эффективности модифицированной вакцины могут быть получены уже на следующей неделе. Он также добавил, что если эффективность препарата против нового штамма будет в два-шесть раз ниже, чем против SARS-CoV-2, то менять вакцину не будут.

Накануне стало известно, что в России создали тест-систему для выявления «Омикрон»-штамма. В настоящее время она тестируется в ЮАР.

26 ноября ВОЗ присвоила новому варианту COVID-19 статус «вызывающий обеспокоенность» и предупредила о риске глобального распространения.

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