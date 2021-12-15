Netflix показал сцену из второго сезона «Ведьмака» с Йеннифер и Тиссаей

На ютьюб-канале The Witcher Netflix появилось видео с отрывком из второго сезона «Ведьмака». В нем показан диалог чародейки Йеннифер и ее наставницы Тиссаи де Фриз.

Как отмечает, диалог из ролика — первая встреча девушек после битвы в конце первого сезона. В этой сцене Тиссая хвалит Йеннифер за достижения во время напряженного сражение и вновь начала уважать ее, несмотря на то, что до этого момента она была очень непредсказуемой волшебницей.

Наставница настраивает чародейку на дальнейшие сложности: «Сейчас не время для слабости, нужно быть сильной». В конце ролика героини очень трогательно обнимаются.