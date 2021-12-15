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Netflix показал сцену из второго сезона «Ведьмака» с Йеннифер и Тиссаей

Виктория Шанина
Сегодня в 13:11

На ютьюб-канале The Witcher Netflix появилось видео с отрывком из второго сезона «Ведьмака». В нем показан диалог чародейки Йеннифер и ее наставницы Тиссаи де Фриз.

Как отмечает, диалог из ролика — первая встреча девушек после битвы в конце первого сезона. В этой сцене Тиссая хвалит Йеннифер за достижения во время напряженного сражение и вновь начала уважать ее, несмотря на то, что до этого момента она была очень непредсказуемой волшебницей.

Наставница настраивает чародейку на дальнейшие сложности: «Сейчас не время для слабости, нужно быть сильной». В конце ролика героини очень трогательно обнимаются.

Ранее Netflix показал постеры продолжения «Ведьмака». Они указывают на то, что Геральту в будущем придется быть защитником, Цири предстоит борьба, а Йеннифер окажется в опасности — ей предназначено выживать.

Кроме того, в сентябре вышел еще один трейлер. В нем создатели шоу напомнили о событиях первого сезона и показали нового героя — старого опытного ведьмака Весемира.

Главной идеей второго сезона станет внутреннее противоречие героев. Геральта из Ривии вновь сыграет Генри Кэвилл, Цири — Фрейя Аллан, Йеннифер — Аня Чалотра, Каланте — Джоди Мей, Весемира — Ким Бодниа, Лютика — Джои Бэти.

Проект продлили и на третий сезон. Создатели также анонсировали выход второго анимационного фильма и некого нового сериала, ориентированного на детскую аудиторию.

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