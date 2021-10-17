Netflix показал новые постеры второго сезона «Ведьмака» с Цири и Йеннифер

На каждом постере написано предназначение героя. Так, Геральду суждено защищать, Йеннифер – выживать, а Цири – бороться.

С перерывом в один день на странице @witchernetflix появилось сразу три постера. На одном изображен Генри Кавилл в роли Геральда, а на двух других — Аня Чалотра (Йеннифер) и Фрейя Аллан (Цири).

Также в сериале снялись: Джоди Мей (Каланте), Ким Бодниа (Весемир), Джои Бэти (Лютик) и другие. Сериал выйдет на стриминговой платформе 17 декабря.

Ранее вышел трейлер нового «Ведьмака». Создатели шоу напомнили в ролике о событиях первого сезона и показали кадры из продолжения. На них можно увидеть старого опытного ведьмака Весемира, который впервые появляется в проекте, и подросшую Цири, тренирующуюся в Каэр Морхене.

Вместе с тем Netflix выпустил несколько промо-роликов с отрывками из грядущего сезона. На одном Геральт и Нивеллен рассуждают о том, как люди становятся ведьмаками. На другом Цири покидает укрытие из‑за бруксов, которые ворвались в здание.

В сентябре проект официально продлили на третий сезон. Создатели также анонсировали выход второго анимационного фильма и некоего нового сериала, ориентированного на детскую аудиторию.