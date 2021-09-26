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Войны, магия и предназначение в трейлере второго сезона «Ведьмака»

Виктория Шанина
Сегодня в 10:06

Netflix выпустил трейлер второго сезона фэнтези «Ведьмак». Сериал выйдет на стриминговой платформе 17 сентября.

Создатели шоу напомнили в ролике о событиях первого сезона и показали кадры из продолжения. На них можно увидеть старого опытного ведьмака Весемира, который впервые появляется в проекте, и подросшую Цири, тренирующуюся в Каэр Морхене.

Главной идеей нового сезона станет внутреннее противоречие героев. «Невозможно сбежать от монстра, который живет внутри», — сообщается в описании к трейлеру.

Вместе с тем Netflix показал два отрывка из предстоящего сезона. На одном Геральт и Нивеллен рассуждают о том, как люди становятся ведьмаками. На другом Цири покидает укрытие из‑за Бруксов, которые ворвались в здание.

Кроме того, проект официально продлили на третий сезон. Создатели также анонсировали выход второго анимационного фильма и некого нового сериала, ориентированного на детскую аудитрию.

Геральта из Ривии вновь сыграет Генри Кавилл, Цири — Фрейя Аллан. Также в сериале снялись: Аня Чалотра в роли Йеннифер, Джоди Мэй (Каланте), Ким Бодниа (Весемир), Джои Бэти (Лютик) и другие.

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