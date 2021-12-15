СК задержал собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева и еще трех человек из руководства

Следственный комитет сообщил о задержании собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева и еще трех руководителей. Запись об этом появилась на сайте ведомства.

Задержанными оказались председатель совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Федяев, генеральный директор Геннадий Алексеев, технический директор Антон Якутов и главный инженер шахты Анатолий Лобанов. СК будет ходатайствовать о помещении их в СИЗО.

Им предъявили обвинения по двум уголовным статьям — о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человека (часть 3 статьи 217 УК, до семи лет лишения свободы); о злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 УК, срок до 10 лет или штраф до миллиона рублей).

25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв в вентиляционном штреке на глубине 250 метров, который вызвал пожар и задымление. В результате погиб 51 человек, включая пятерых спасателей. Более 60 человек были госпитализированы.

Замгенпрокурора Дмитрий Демешин заявлял, что на объекте из‑за искры взорвался метан. По версии следствия, в последние месяцы в шахту не подавалось достаточное количество воздуха, из‑за чего образовалась взрывоопасная концентрация газа.

По делу о взрыве в шахте уже арестовали пятерых обвиняемых. Среди них директор шахты Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов и начальник участка «Листвяжной» Сергей Герасименко, а также двое сотрудников местного отдела Ростехнадзора.